Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Novostavby navštívil nezvaný host

KLADENSKO – Odcizil věci za více, jak osmdesát tisíc korun.

Neznámý pachatel si vytipoval neobydlený dům bez oplocení v obci Tuchlovice. Do něj vnikl v noci z úterý 27. srpna 2019 na středu 28. srpna 2019 a to v době od 16:30 do 10:23 hodin. Po vypáčení okna do pokoje vnikl do nemovitosti, ze které následně odcizil akuvrtačku, úhlovou brusku, elektrické kombinované vrtačky s kladivem, dva kufry s nářadím a gola sadu.

To mu ale zřejmě nestačilo a vloupal se i do sousedního domu. Jedná se také o neobývanou novostavbu rodinného domu a i zde vnikl do objektu po vypáčení okna a z nemovitosti odcizil radiátory a kotel.

Oba případy jsou šetřeny jako přečin krádeže a pachateli v případě dopadení hrozí až dva roky za mřížemi.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedených nemovitostí v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Stochov, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 881. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

30. srpna 2019

