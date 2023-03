Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE II.: Novoroční pronásledování má dohru

JIČÍNSKO – Nepoznáváte zajištěné věci z majetkové trestné činnosti?

Aktualizace II.: Žádáme veřejnost o spolupráci při ustanovení majitelů zajištěných věcí pocházejících z majetkové trestné činnosti. Poznáváte svou věc či své věci? Obraťte se na nás.

Vzhledem k tomu, že obviněný tuto trestnou činnost páchal převážně v zahrádkářské kolonii Žabínek v Jičíně v podzimních a zimních měsících, není vyloučeno, že někteří majitelé ještě nezaregistrovali vloupání a odcizení svých věcí. Touto cestou vyzýváme občany - případné majitele, kteří by si na fotografii poznali některou ze zajištěných věcí, aby neprodleně zavolali na tel. č.: 974 533 341 – komisař oddělení obecné kriminality Jičín, případně na bezplatnou linku 158. Předem děkujeme za spolupráci.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

24.3.2023, 8:00

Aktualizace I.: Na Nový rok se snažil ujet a utéci před běžnou kontrolou, nepovedlo se. Policisté ho předali OSZ v Mladé Boleslavi, které na něho vydalo předchozí souhlas se zadržením, nepoučil se. Nyní ho jičínská kriminálka viní celkem ze 7 skutků spáchaných v rámci 6 trestných činů.

Jičínští policisté se s 42letým mužem “seznámili“ na Nový rok, kdy se před nimi snažil nejdříve ujet a následně utéci, ani jedno se mu však nepodařilo. Navíc rozjetý automobil, ze kterého za jízdy vyskočil, a který nekontrolovatelně pokračoval v jízdě, narazil do stojící Škody Fabia, která vlivem nárazu přejela předním kolem nohu 67letého majitele. Následným šetřením policisté zjistili, že vozidla Ford se muž zmocnil bez vědomí majitele a řídil ho bez příslušného řidičského oprávnění, neboť má vysloveno několik platných zákazů řízení motorových vozidel. Mařením výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neoprávněným užíváním cizí věci a ublížením na zdraví z nedbalosti však jeho působení v Jičíně neskončilo.

Během prosince loňského roku a ledna roku letošního měl ze staveniště v areálu nemocnice ukrást minimálně 200 metrů elektro kabelů za téměř 200 tisíc korun. V dosud nezjištěné době během ledna se měl v zahrádkářské kolonii vloupat do několika chatek, ze kterých měl odcizit např. gril s udírnou, kuchyňské a jídelní potřeby, campingové lampičky, zahradní kolečko a další vybavení chatek. U jedné chaty měl dokonce vyměnit vstupní vložku, nahradit ji svou, nanosit do ni spoustu pravděpodobně kradených věcí a více jak měsíc v chatce přebývat. V úterý 24. ledna krátce před 22. hodinou byl v prostorách této chatky policisty obvodního oddělení Jičín zadržen.

Krádežemi způsobil škodu přesahující 200 tisíc korun a poškozením téměř 130 tisíc korun. Kriminalisté se případem i nadále zabývají, a proto škoda, kterou svým jednáním způsobil, nemusí být konečná.

Recidivistu, který má v rejstříku trestů přes 25 záznamů policisté obvinili z přečinů krádež, porušování domovní svobody, poškození cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neoprávněné užívání cizí věci a ublížení na zdraví z nedbalosti. Muži nacházejícímu se ve výkonu trestu odnětí svobody pro předchozí jinou trestnou činnost tak hrozí až pětiletý nepodmíněný trest.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

7.3.2023, 8:30



Novoroční službu zpestřil hlídce obvodního oddělení Jičín celostátně hledaný 42letý recidivista, kterého se rozhodli policisté v rámci běžného výkonu služby zkontrolovat.

Krátce po 14:30 hodině si hlídka na kruhovém objezdu v Jičíně všimla automobilu značky Ford Mondeo, ve kterém seděl pouze řidič vozidla. V ulici Hviezdoslavova chtěli policisté vozidlo předepsaným způsobem pomocí výstražného světla a nápisu STOP zastavit, na což řidič nereagoval, naopak zvýšil rychlost a v jízdě směrem do ulice Máchova nadále pokračoval. Následně však z rozjetého automobilu vyskočil a začal přes lávku a hráz rybníka Kníže utíkat. Jeden z policistů proto ihned začal muže pronásledovat a opakovaně ho vyzývat k zastavení. Ani na tyto výzvy muž nereagoval, nicméně policista utíkajícího muže po chvilce doběhl, zajistil ho a nasadil pouta.

Jičín - 1.1.2023Hlídka se společně se zadrženým následně dostavila do ulice Máchova k vozidlu. Nicméně automobil po vyskočení řidiče nekontrolovatelně pokračoval v jízdě až ke garážím, kde narazil do stojící Škody Fabia. Fabia však měla vlivem nárazu přejet předním kolem nohu 67letého majitele vozidla, který zrovna doléval provozní kapalinu. Tento muž byl předán do péče lékařů a z místa nehody převezen do nemocnice.

Následnou lustrací zajištěného muže policisté zjistili, že se jedná o 42letého celostátně hledaného recidivistu, na kterého byl OSZ v Mladé Boleslavi vydán předchozí souhlas se zadržením. Dále zjistili, že má muž vysloveno několik platných zákazů řízení motorových vozidel. Přítomnost alkoholu vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou, orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek řidič odmítl, stejně jako lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což muži v případě odsouzení hrozí až dva roky za mřížemi. Případem se i nadále zabýváme, na základě výsledku lékařské zprávy staršího muže může dojít k rozšíření právní kvalifikace.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

3.1.2023, 11:55

