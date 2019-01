Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Novoroční pohřešování

CHRUDIMSKO – Jako první ztracenou osobu v letošním roce evidujeme ženu narozenou v roce 1938. Paní byla naposledy spatřena 31. prosince 15 minut před půlnocí v jejím pokoji, kdy ještě nespala, ale v 10 hodin ráno byla pryč. Jelikož se občas neorientuje v čase ani prostoru, padlo podezření, že se dostala oknem ven a nyní nejspíš netuší, kde se nachází. Naštěstí doma chybělo zimní oblečení, což zmírnilo obavu, že by mohla být někde silně podchlazená.

Nejdříve ji rodina hledala sama, ale když ji po čase nenalezli, obrátili se osobně na policisty v Hlinsku. Do pátrání po seniorce byly deset minut před druhou hodinou zapojeny hlídky z Hlinska, Chrasti i Skutče. Jelikož vitalita a fyzická zdatnost 80leté ženy je dle rodiny i v jejím věku výborná, bylo zřejmé, že mohla dojít i do vzdálenějšího místa. Rodina už měla s tuto situací zkušenosti z předchozích dní, kdy babička došla až do 5km vzdálené obce Čertovina.

Do pátrání se zapojili i starostové okolních obcí, kteří vyhlásili relaci v místním rozhlase. Po pár minutách přišla informace, že v 9:30 se procházela obcí Vojtěchov. Ve 14:26 se ve vysílačce z úst policisty ozvala dobrá zpráva: "Paní jsme našli ve Žďárci u Skutče a je v pořádku." Odtud ji přivezli domů a předali rodině. Byla opravdu v pořádku, jen nevěděla, kde se nachází a mimo jiné překvapená z toho, co všechno se kolem ní děje.

Co víc si přát. První pátrací akce byla úspěšná. Kéž by i ty následující měly takový výsledek.

por. Bc. Eva Maturová

tisková mluvčí

2. ledna 2019

