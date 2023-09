Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Novojičínští kriminalisté objasnili sérii krádeží trakčního vedení

Organizovaná skupina cizinců odcizila několik tisíc metrů měděného lana

Krádeže trakčních vedení byly na území Nového Jičína prověřovány již v minulosti, avšak bohužel nikdy nebyl zjištěn konkrétní pachatel. Vše se ale změnilo v březnu 2023, kdy byla spáchána další krádež celkem 1.520 metrů trakčního vedení mezi železničními stanicemi Studénka a Suchdol nad Odrou, čímž byla způsobena škoda dosahující téměř 700.000 korun. Důkladným ohledáním místa činu a následným prověřováním byli policisté čím dál více na stopě možným pachatelům. Všechny zajištěné důkazy je stále více směřovaly na území jiného státu, konkrétně do Polska. Z tohoto důvodu byla započata spolupráce s polskými kolegy, a dokonce byla pro zjištění relevantních důkazů policisty využita i mezinárodní justiční spolupráce s agenturou EUROJUST (sídlící v Haagu), která se aktivně podílí na vyšetřování a stíhání závažné přeshraniční trestné činnosti.

Na konci června letošního roku byli v brzkých ranních hodinách na D1 u Klimkovického tunelu (ve směru na Bohumín) zadrženi zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje čtyři muži cizí státní příslušnosti ve věku 41 až 48 let. K jejich zadržení došlo bezprostředně poté, co odcizili trakční vedení podél železniční tratě Studénka – Sedlnice a s tímto ujížděli co nejkratší cestou směrem k Polské republice. Pachatelé k přepravě střiženého měděného lana o délce bezmála 1.100 metrů a váze přes 1.000 kilogramů použili jak osobní motorové vozidlo, tak i dodávku. Po jejich zadržení byly provedeny prohlídky těchto vozidel, kde byly mimo zcizeného lana posilujícího trakční vedení zajištěny také předměty použité k trestné činnosti. Pomocí speciálně upravených nůžek pachatelé odstřihávali měděné lano nacházející se ve výšce takřka 7 metrů od země. To však bylo pod napětím 3.000 voltů, čímž se dobrovolně vystavovali nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Po zadržení pachatelů byla cestou EUROJUSTU zprostředkována videokonference se zástupci polské policie a justice, jejímž výsledkem bylo provedení pěti domovních prohlídek na jejich území, a to v bezkonkurenční době tří dnů od samotného zadržení pachatelů. Právě v rámci těch pak byly zajištěny důkazy, které vedly novojičínské policisty k objasnění dalších tří krádeží trakčního vedení, které se v okrese Nový Jičín staly v roce 2019, 2022 a 2023.

Hlavním motivem jednání pachatelů byla touha po zisku. Celkem odcizili takřka 7.000 metrů železniční trakce, čímž byla majiteli trakčního vedení způsobena škoda v celkové výši dosahující téměř 2.500.000 Kč. Všichni čtyři muži byli komisařem oddělení obecné kriminality územního odboru Nový Jičín obviněni ze spáchání trestného činu krádeže a trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, a to jako členové organizované skupiny. Tři z nich jsou v současné době stíháni vazebně. V případě odsouzení jim hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Pavla Procházková

oddělení tisku

13. září 2023

vytisknout e-mailem