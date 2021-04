Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Novofundlandští psi nepřiletěli

PŘEROV - Podvodník nalákal nejednoho kupce.

O necelých 25 tisíc korun přišel mladý muž z Přerova, který chtěl koupit dva psy novofundlandské rasy. Na základě inzerátu, který si našel na internetových stránkách, se obrátil na prodejce. Komunikace probíhala prostřednictvím emailu a domluvili se, že psi budou dopraveni do naší vlasti letecky z německého Hamburku. Minulý týden zaslal do Kamerunu, jak požadoval prodejce, částku 290 Euro. Emailem mu pak prodejce sdělil, že prodej bude dál řešit agentura. Ta se mu později ozvala a požadovala po něm 530 Euro za pojištění psů, které uhradil. Když komunikace s agenturou ustala, začal pátrat na sociálních sítích a zjistil, že stejnou agenturou byl podveden další poškozený, který chtěl také koupit psa a zaplatil za něho 1 000 Euro. I s ním přestala agentura po uhrazení komunikovat. Poté co zjistil, jak se věci mají, učinil oznámení na policii. Případ jsme zaevidovali a šetříme ho pro trestný čin podvod.

por. Mgr. Miluše Zajícová

19. dubna 2021

