Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nové policejní štěně ( foto, video)

PLZEŇ – Policie má novou posilu, která má čtyři nohy a huňatý kožíšek. Představujeme vám Uxíka, nejmladšího člena našich čtyřnohých parťáků.

Nejmladším členem čtyřnohých parťáků v policejní službě Plzeňského kraje je desetitýdenní štěně belgického ovčáka jménem Uxus Clever Fox.

Ke svému služebnímu pánovi přišel od osmého týdne a pomalu si začíná navykat na prvotní povely a úkony. Do aktivní služby bude tento služební pes připraven kolem druhého roku po splnění zkoušky služebního výcviku.

Desetitýdenní Uxík je ještě psí miminko a tak trochu si zatím dělá jen to, co se mu právě chce. To se ale brzy změní a pejsek začne zvládat prvotní povely, jako je sedni, lehni nebo stůj. Postupně se začne učit vyhledávat předměty, ke kterým ho zpočátku přivedou pamlsky. Nyní u něj probíhá výcvik socializace a následně bude vychováván na všestrannou kynologii. Uxíka připravuje do služby nejen jeho psovod, ale také starší a zkušenější čtyřnohý kolega jménem Fuzzy.

Za získáním odbornosti a dokonalosti služebních psů vhodných k výkonu policejní služby je denní výcvik a hodiny neustálého procvičování. Policisté ze skupiny kynologie při výcviku služebních psů věnují svým čtyřnohým parťákům svůj volný čas i mimo výkon služby, neboť se o své služební psy starají nepřetržitě denně s maximální pozorností.

nprap. Michaela Raindlová

10. prosince 2020

Související dokumenty video

Velikost souboru:12,2 MB / formát MP4

video

Velikost souboru:40,7 MB / formát MOV

vytisknout e-mailem