Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nové metody, vynalézavost a inovace

LIBEREC - Až tři roky ve vězení by mohl strávit recidivista z Liberce.

V minulosti jsme Vás již informovali o několika případech drobných krádeží v obchodech, při kterých vynalézaví pachatelé volili takové způsoby obohcení se, že nad tím mnohdy zůstával i rozum stát.

Tu a tam si recidivní myslitel řekl, že si potraviny naskládá například do nohavic kalhot předpokládaje, že si ostraha prodejny nevšimne jeho náhlé změny vzezření. Původně atlet vstupující do obchodu odcházel obtěžkán uzeninou tak moc, že odulost a asymetričnost jeho dolních končetin zavdala v obsluze pokladní linky podezření na zcela ojedinělé a jistě vážné zdravotní komplikace. Kromě toho se s několika šiškami uheráku v nohavicích špatně utíká. V takovýchto případech mají pracovníci ostrahy prodejen celkem snadnou práci.

V minulosti se objevilo také několik vykuků, kteří vybavili své nákupní tašky falešnými dny, pod která se pokusili vměstnat co nejvíce rozličných věcí. Pod takto inovovanými taškami, které se jevily na první pohled jako prázdné, se však u kasy prohýbali takovým způsobem, že by jim snad i invalidní důchodci jako oporu nabídli své hole.

Byli i tací, kteří si byli naprosto jisti tím, že bezpečnostní rámy prodejen snímají osoby jen do maximální výšky rámu. Po přepečlivé úvaze si tak pod kulicha nacpali krabičku s pochutinou. S atypickým tvarem hlavy, který čítal navíc čtyři rohy, vypasované pod bambulí pletené pokrývky, sveřepou chůzí zamířili z prodejny. I takovéto pokusy byly odsouzeny k nezdaru.

Zaznamenány byly i případy, kdy nenechavci využili k lupu kočárek. Mnohdy i s dítětem. Pod dětskou pokrývkou či přímo v zavinovačce tak končily sýry, klobásky, ale také lahve s alkoholem či kosmetika.

Nedávno se převratnou novinkou blýskl 33letý muž z Liberce. Počátkem týdne zavítal do jedné z prodejen potravin nedaleko centra města. Pravděpodobně znal své nedostatky v přípravě pokrmů tzv. od píky, a jelikož zřejmě nebyl ani žádným kulinářským guru, vybral si krabici již hotového, chlazeného pokrmu. Absence tašky, falešných kapes nebo natržené podšívky svrchníku ho přivedla na nápad, jak projít samoobslužnou částí pokladen, aniž by za zboží zaplatil. Nebohý pokrm v plastovém obalu umístil na zem a systematickým pokopáváním jej posouval skrze vyhrazený prostor. I přes znatelné soustředění se na přímé volné kopy rozdával okolo sebe milé úsměvy. Ostraha prodejny však byla pozorná a výrazem prohnaného recidivisty se nenechala zmást. Centr do odkryté branky se tak nekonal.

Liberečan pod vlivem více jak tří promile alkoholu skončil na policejní služebně a ve zkráceném přípravném trestním řízení mu bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který mu může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

7. října 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

