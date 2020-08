Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nové dálniční oddělení na D11

KRAJ - Prioritou je zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

V následujících měsících by mělo v Jaroměři vzniknout nové dálniční oddělení. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje tak s předstihem reaguje na připravované otevření dalšího úseku dálnice D11 vedoucí z Hradce Králové k Jaroměři. I na novém úseku, který bude součástí páteřní komunikace protínající Královéhradecký kraj a vedoucí do Polska, bude prioritou zachovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. „Tyto důvody nás vedly k záměru zřídit dálniční oddělení na Jaroměřsku. Policisté by tak se zprovozněním nového úseku dálnice D11 až k Jaroměři mohli lépe zachovat stávající akceschopnost a efektivně mírnit dopady spojené s případnými problémy nejen v dopravě. Dálnici D11 a stávající komunikaci I/33 navíc často využívají pro transport odcizených vozidel do zahraničí řidiči mnohdy pod vlivem alkoholu a drog, kteří představují pro ostatní velkou míru nebezpečnosti. Posílení výkonu služby v tomto předmětném úseku má i s ohledem na potírání této formy trestné činnosti svůj smysl,“ dodává brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.



11.8.2020

