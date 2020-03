Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nouzový stav, krádeže, vyšší trestní sazba

Ms kraj: Okradená spolubydlící nacházející se v nepříznivé životní situaci.

Již několikrát jsme informovali, že za spáchání určitých trestných činů v době nouzového stavu, který by vyhlášen v důsledku události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, stanoví zákon vyšší trestní sazby. Je potřeba si uvědomit škodlivost předmětných trestných jednání, neboť právě v této době je potřeba směřovat veškeré lidské zdroje k odstranění extrémně škodlivého stavu. Policisté tak řeší v těchto dnech nad rámce standardních úkolů rovněž úkoly další, specifické (o kterých jsem již několikrát v tiskových zprávách informovala). Obecně je nutné ve zvýšené míře vyžadovat, aby k páchání trestné činnosti nedocházelo.

Z hlediska skutkových podstat s vyšší trestní sazbou se jedná například o krádeže (včetně krádeží vloupáním), podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci a další. Moravskoslezští policisté i nadále tento zákonný institut užívají, přičemž medializaci vnímáme jako jeden z mnoha dalších preventivních opatření souvisejících s aktuálním děním.

Níže jsou uvedeny některé případy krádeží. Za „běžného“ stavu je trestní sazba až dvouletá (popřípadě tříletá pro recidivu), aktuálně se jedná o tresty v rozmezí dvou až osmi let.



Třinec: Odcizil vodovodní baterie, při dalším vloupání ho zadrželi policisté

Kriminalisté 2. oddělení obecné kriminality v Třinci včera obvinili 24letého muže ze zločinu krádeže, dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu. Obviněný měl minulý týden ze čtvrtku na pátek v Třinci vstoupit na oplocený pozemek a rozbít sklo dveří zahradního domku. Odcizil několik vodovodních baterií v hodnotě téměř 18 000 korun, poškozením způsobil škodu ve výši 1 000 korun. Odcizené věci policisté zajistili.

Včera po jedné hodině ranní měl, s cílem získat finance, vniknout násilím po rozbití okna do restaurace v Třinci – Lyžbicích. Nestihl nic odcizit, neboť ho na místě zadrželi policisté. Majitel vyčíslil vzniklou škodu na majetku na 1 000 korun. Kriminalisté podávají státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.



Frýdek-Místek: Za peníze, které odcizila spolubydlící, si koupila alkohol

Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality vyšetřují případ okradení v objektu ve Frýdku-Místku, kde jsou poskytovány sociální služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci. Žena (46 let) měla ve čtvrtek v ranních hodinách využít nepřítomnosti spolubydlící a odcizit jí z peněženky uložené v tašce 10 000 korun. Kriminalisté po přijetí oznámení učinili potřebné a na základě zjištěných a zadokumentovaných informací ženu obvinili ze zločinu krádeže. Obviněná se ke skutku doznala, přičemž odcizené peníze, za které měla koupit jídlo a alkohol (a udělat se známým „mejdan“), chce vrátit…



Frýdek–Místek: Zlákalo ho zboží na paletě. V součtu má od ledna 12 skutků

Ve čtvrtek dopoledne se rozhodl 20letý muž, že „nakoupí“ v obchodním centru ve Frýdku-Místku. Z palety umístěné v prostorách centra, na které bylo uskladněno zboží určené pro v té chvíli uzavřenou prodejnu, měl odcizit různé věci za více než 1 400 korun. Policisté muže krátce po činu vypátrali, zadrželi a obvinili ze zločinu krádeže. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, státní zástupce akceptoval a soud rozhodl o vazebním stíhání. Obviněný nejenže spáchal skutek za nouzového stavu, ale měl by mít na svědomí dalších 11 krádeží. Časově je měl páchat od počátku ledna v různých obchodech ve Frýdku – Místku. Pod oděv nebo do tašky měl uschovávat zboží, které bral z regálů. Z obchodů odcházel bez placení. Jednalo se o spodní prádlo, svíčky, drogistické zboží nebo sladkosti, celkově o věci za téměř 9 000 korun.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 22. března 2020

