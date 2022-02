Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Notorický zloděj skončil ve vazbě

PŘEROV - Zkušenosti s odnětím svobody nejsou pro něho velkou neznámou.

Ve vazbě bude muset čekat až do rozhodnutí soudu notorický zloděj z Přerova, který se v loňském roce, konkrétně v srpnu, vrátil z výkonu trestu odnětí svobody, kde si nějakou dobu poseděl za majetkovou trestnou činnost. Poučení a předsevzetí, že by se napříště od trestné činnosti oprostil a žil spořádaným životem, si nevzal k srdci a po propuštění dál pokračoval ve své zlodějské kariéře.

Od konce prosince až do doby zadržení se dopustil 16 krádeží v přerovských obchodech a marketech. Specializoval se na drogérie a prodejny, kde kradl láhve tvrdého alkoholu. V prodejnách drogérie bral především parfémy různých značek. Ukradené věci pak prodával dál, aby za ně získal finanční prostředky. Při jedné z krádeží se zaměřil na jiný sortiment a odcizil troje sluchátka a pánské spodní prádlo. Věci téměř vždy schoval pod bundu a prodejnu bez zaplacení opustil. V minulém týdnu jsme vás mimo jiné informovali také o vykradeném baru na ulici U Bečvy, kde násilím vnikl tehdy ještě neznámý pachatel a odnesl si odtamtud finanční hotovost přes 10 000 Kč. Prověřováním okolností vloupání a operativním šetřením vedly všechny stopy k zadrženému 30letému recidivistovi a příležitostnému uživateli návykových látek, což se ve výsledku potvrdilo. Škoda, kterou svými skutky napáchal, se vyšplhala na částku 70 000 Kč.

Minulý týden byl v místě bydliště, na základě předchozího souhlasu státního zástupce, zadržen a skončil v policejní cele. Ještě ten den mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež a ze strany státní zástupkyně byl podán návrh na jeho vzetí do vazby, který byl soudem akceptován a podezřelý byl eskortován do vazební věznice v Olomouci. Ještě než skončil v uvedeném zařízení, musely být proti němu několikrát použity donucovací prostředky, protože mimo jiné projevy agresivity demoloval také zařízení policejní cely a vybavení soudu. Dle trestního zákoníku mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

17. února 2022

