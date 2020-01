Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nošení krátkých zbraní na veřejnosti vyvolalo v některých občanech obavy o jejich bezpečí

PLZEŇSKÝ KRAJ – U krátkých zbraní, které se dají běžně nosit i na veřejnosti, musí být zajištěna podmínka skrytého nošení.

Za poslední období přijali policisté v Plzeňském kraji na tísňovou linku několik oznámení v souvislosti s tím, že se na veřejnosti nachází osoba v civilním oděvu a je ozbrojená. V těchto případech, které policisté prověřovali, se jednalo o shodu náhod, kdy k odkrytí jinak skrytě a legálně nošené zbraně došlo v souvislosti s necíleně vyhrnutým oděvem. I to však logicky vyvolalo u některých občanů nepříjemné pocity a u některých oznamovatelů obavy o jejich bezpečí.

Jak to s legálně drženými zbraněmi a jejich držením a nošením na veřejnosti je, upravuje zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákona o zbraních“). Ten uvádí, že zbraně, které se dají běžně nosit, jsou krátké zbraně kategorie B a D, avšak za podmínky skrytého nošení.

Mezi zbraně kategorie Bpatří například samonabíjecí pistole nebo revolvery.Tyto zbraně lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak. Co se týká střeliva do zbraní této uvedené kategorie, může je nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. V případě, že má držitel zbrojního průkazu u sebe zbraň, musí mít u sebe zároveň i zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nesmí zbraň nosit viditelně. Dále zbraň nesmí nosit nebo s ní na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Mezi zbraně kategorie Dpatří například plynové zbraně, expanzní zbraně, mechanické zbraně, znehodnocené zbraně, airsoftové zbraně. Nabýt, držet a nosit zbraň této kategorie může fyzická osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. Nemusí být tedy držitelem zbrojního průkazu. Zbraň kategorie D nesmí její držitel nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném. Dále zbraň nesmí nosit nebo s ní na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

V případě, že jsou ze strany fyzické osoby porušeny podmínky zákona v souvislosti se skrytým nošením zbraní výše uvedených kategorií, dopouští se taková osoba přestupku podle zákona o zbraních. Může jí být proto uložena sankce dle uvedeného zákona až do výše 30 000 korun.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

30. 1. 2020

