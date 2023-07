Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Noční život v hanácké metropoli

OLOMOUC - Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení se během své služby rozhodně nenudí.

Poměrně pestrou noční směnu v ulicích Olomouce měla jedna hlídka přes noc na čtvrtek 20. července. Odhalila tři řidiče, kteří měli pozitivní orientační test na omamné a psychotropní látky, konkrétně na amfetaminy a metamfetaminy. Jeden z nich měl navíc zákaz řízení všech motorových vozidel až do května 2025. Po půlnoci ta samá hlídka dvakrát vyjížděla na jednu z olomouckých ubytoven. Poprvé řešila rušení nočního klidu, podruhé roztržku a potyčku mezi ubytovanými.

Nenudili se ani jejich kolegové při následující noční směně. Ve čtvrtek 20. července večer o půl desáté přijala policejní tísňová linka informaci o podnapilém řidiči, který se chystá k odjezdu osobním motorovým vozidlem z čerpací stanice na ulici Šternberské v Olomouci. Podle oznamovatele měl vůz do půl hodiny odjet směrem na Tovéř. Na udávané místo, tj. k čerpací stanici, byla okamžitě vyslána hlídka pohotovostního a eskortního oddělení. Policisté auto zaznamenali pár minut před 22. hodinou v ulici Šternberské, když vyjíždělo z města. Vydali se za ním a na začátku obce Tovéř se rozhodli jej zastavit a zkontrolovat. Řidič však na výstražné zvukové a světelné znamení ani nápis „STOP POLICIE“ nereagoval a pokračoval dál. Nezastavil, ani když mu do jízdní dráhy vjel se zapnutým majákem služební vůz policistů z obvodního oddělení Velká Bystřice, kteří byli vysláni do obce monitorovat situaci a případně pomoci kolegům. Snažil se ho nejprve objet, poté si to rozmyslel a odbočil na místní komunikaci. Zde již zastavit musel, protože byla slepá. Šestačtyřicetiletého řidiče, který byl evidentně pod vlivem alkoholu, policisté vyzvali k dechové zkoušce. Alkoholtester opakovaně naměřil 1,9 promile. Řidič se k požití alkoholických nápojů před jízdou doznal. Policistům sdělil, že vypil dvě jedenáctistupňová piva. Hlídka jej proto zadržela a eskortovala na věcně a místně příslušné obvodní oddělení do Šternberka k dalším procesním úkonům.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který lze dle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Marie Šafářová

21. července 2023

