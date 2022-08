Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Noční ulice brázdil ve vozidle nejeden řidič pod vlivem

LOUNSKO – Na cestu se posilnili; Při vloupání zastižen.

Na cestu se posilnili

V minulých dnech policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky 28letému cizinci a 34letému muži ze Žatecka. V prvním případě byl 28letý řidič vozidla zn. ŠKODA OCTAVIA zastaven hlídkou lounských policistů. Ti u řidiče zjevně posilněného alkoholem provedli dechové zkoušky, jejichž hodnoty se pohybovaly nad 3,2 promile. Řidič byl na místě zadržen a na pár hodin skončil v policejní cele. Ve druhém případě 34letý muž, taktéž řidič vozidla zn. ŠKODA OCTAVIA, byl zastaven policejní hlídkou v Žatci. Kontrolou policisté pojali podezření, že je muž pod vlivem alkoholu a podrobili ho dechovým zkouškám, které jejich podezření potvrdily. Výsledky vyšly vždy pozitivní s hodnotou přesahující 1,9 promile alkoholu v dechu. Za svou nerozvážnost by si řidiči mohli u soudu vyslechnout verdikt v podobě trestu odnětí svobody až na jeden rok, peněžitého trestu nebo zákazu činnosti.

Při vloupání zastižen

Žatečtí policisté sdělili 22letému muži ze Sokolova podezření ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu a přečinu poškození cizí věci. Podle nich měl násilným způsobem vniknout do areálu a následně do skladu společnosti v obci v okrese Louny. Ze zmíněného skladu firmy se měl pokusit odcizit několik wifi adaptérů od vysílače a několik metrů datového kabelu. K jeho smůle byl zastižen bezpečnostní službou firmy, která ihned zalarmovala policii. Hlídka muže na místě zadržela a umístila do policejní cely. Podezřelý svým jednáním způsobil škodu poškozením v předběžné výši přesahující 5 tisíc korun. Mladíkovi hrozí v případě prokázání viny až dvouletý pobyt za mřížemi.

23. srpna 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem