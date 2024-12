Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Noční tragický střet

Tábor - Před mostem se čelně srazili dvě škodovky.

Táborští dopravní policisté vyjížděli uplynulé noci na silnici I/19 nedaleko lanového mostu přes městskou vodní nádrž Jordán k ohlášenému čelnímu střetu dvou osobních vozidel. Po příjezdu na místo a vlastním šetřením zjistili, že před půl desátou večer jel řidič (roč. 1969) s osobním vozidlem tovární značky Škoda Octavia ve směru od Písku na Tábor, kdy z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a čelně narazil do protijedoucího osobního vozidla tovární značky Škoda Fabia. Řidič Octavie utrpěl velmi těžká zranění neslučitelná se životem, druhý řidič byl s těžkým zraněním transportován zdravotníky do nemocnice.

Provoz na této silnici byl na několik hodin zcela omezen.

V tomto týdnu se jedná o druhou tragickou nehodu, proto připomínáme na zvýšenou opatrnost a dodržování rychlostních limitů.

7. prosince 2024

