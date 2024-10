Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Noční pátrání po pohřešované seniorce

Novojičínsko: Vyplatilo se i nasazení policejního vrtulníku

S naprostou profesionalitou a bez vteřinového zaváhání se vrhli moravskoslezští policisté do pátrání po pohřešované seniorce. V krátké době ji nezraněnou našli, naštěstí, neboť venku již byla tma a s blížící se nocí i chladno.

V neděli kolem 19. hodiny přijali operátoři tísňové linky 158 hovor od zaměstnanců zdravotnického ubytovacího zařízení v Kateřinicích na Novojičínsku, kteří přes dvě hodiny postrádali klientku. O paní ve věku kolem 80 let mělo být známo, že má touhu jít domů. Je však dezorientovaná v čase i prostoru. Z operačního střediska se po zjištění dalších potřebných informací bleskurychle nesla relace hlídkám obvodních oddělení v terénu. Policisté do pár minut zkontaktovali příbuzné a jelikož u nich nebyla, obrátili se na nemocnice, propátrali bezprostřední okolí zdravotnického zařízení a místa, kde by se paní mohla nacházet. Vyrozuměli jsme i městskou policii.

Vzhledem k minimální viditelnosti, kdy již byla úplná tma, a blížící se noci spojené s chladem bylo využito dobrých leteckých podmínek a do lokality zamířil policejní vrtulník. Kolegy z obvodních oddělení posílili policisté speciální pořádkové jednotky a dorazili také psovodi se služebními psy. Naší snahou bylo rychlé, intenzivní a koordinované nasazení sil a prostředků.

Policisté propátrávali terén, který tvoří rovněž neobydlené oblasti, louky a lesy. Pátrání mělo šťastný konec. Ani ne za 2,5 hodiny již šlo ve vysílačkách hlášení s lokalizací polohy pohřešované ženy, spatřila ji totiž osádka vrtulníku. Paní byla nalezena ve volném terénu v neobydlené části obce, několik set metrů od ubytovacího zařízení. Důležité je, že nebyla zraněná. Policisté ji předali personálu zařízení.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 29. října 2024

vytisknout e-mailem