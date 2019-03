Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Noční pátrání bylo úspěšné

ZNOJEMSKO: Vyčerpaného seniora jsme spatřili z vrtulníku.

V noci na dnešek jsme pátrali po muži, kterého postrádali v Domově pro seniory v obci Hostim. Informaci nám předali před osmou hodinou večerní. Prý se jedná o téměř sedmdesátiletého muže, jehož místní naposledy viděli kolem osmnácté hodiny jít po silnici směrem na obec Rozkoš. Od té doby o něm nikdo nic nevěděl, sám se z vycházky nevrátil a mobilní telefon nevlastní. Vzhledem k tomu, že se zatím vždy sám včas do ústavu vrátil, měli obavu o jeho život. Ihned jsme proto zahájili pátrací akci. V terénu byli policisté z obvodních oddělení Znojemska i sousedního Třebíčska, psovod se psem, kriminalisté i cizinecká policie, ale i speciální pořádková jednotka z Brna. Z důvodu prozkoumávání rozsáhlého terénu a s ohledem na nízkou teplotu, která v těchto místech klesla pod nulu, požádal velitel akce o nasazení vrtulníku s termovizí. Pátrací akci, do které se zapojily tři desítky policistů, jsme pak úspěšně ukončili necelou hodinu po půlnoci. Muže jsme našli v poli, jak leží u kapličky nedaleko obce Hostim. Byl podchlazený a vyčerpaný. Díky dobrým letovým podmínkám jsme mohli k průzkumu terénu využít právě leteckou službu, což významně přispělo k rychlému a zdárnému ukončení nočního pátrání. Nalezeného muže jsme předali do péče zdravotníků.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 13. března 2019

Odkazy do noveho okna Znojemsko - pátrací akce Detailní náhled

