Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Noční hlídka odhalila vařiče pervitinu

CHOMUTOVSKO - Obviněný je stíhán vazebně; Kolo za téměř šedesát tisíc policisté vypátrali a vrátili majitelce.

Obvinění z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy čelí 34letý muž z Chomutova, který je uživatelem pervitinu. Podle zjištění policistů měl zmíněnou drogu předat v několika případech své známé, která je také uživatelkou pervitinu. Dále ho policisté viní z výroby a přechovávání této látky.

Muž byl odhalen díky hlídce chomutovských policistů, kteří si v červenci během noci všimli v prostoru garáží v Chomutově podezřelých osob a vozidla, v kterém byl nalezen skleněný vál přikrytý tkaninou, pod kterou byl sáček s bílou krystalickou látkou. Policisté pak zadrželi podezřelé osoby a provedli prohlídky vozidla i garáže, kde se osoby předtím zdržovali. Kromě bílé krystalické látky a digitální váhy zajistili předměty a látky používané při výrobě pervitinu.

Poté, co vyšetřovatel muže obvinil z uvedeného trestného činu, podal podnět k jeho vzetí do vazby. Tomu státní zástupce a soudce vyhověl a muž byl převezen do vazební věznice. Za mřížemi může strávit v případě odsouzení až pět let.

Kolo za téměř šedesát tisíc policisté vypátrali a vrátili majitelce

Minulý týden v noci přijali jirkovští policisté oznámení o krádeži jízdního kola, k němuž došlo před jednou z jirkovských restaurací. Když barmanka kolem jedenácté večer restauraci zavírala, poslední host nasedl na její kolo, které si opřela o oplocení, a odjel. Dotyčná v ten moment přišla o značkové kolo pořízené za 58 tisíc korun.

Bez kola však žena nebyla dlouho. Policisté na základě získaných informací natipovali osobu možného pachatele a následně k věci vyslechli 41letého muže z Chomutovska, který se ke krádeži kola doznal. Ještě tu noc, kdy na něm odjel, ho prý prodal známému za tisícovku. Policisté kolo vypátrali a vrátili majitelce.

Recidivista, který byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzen, tak nyní čelí podezření z trestného činu krádeže. Hrozí mu až tříleté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 6. srpna 2021

vytisknout e-mailem