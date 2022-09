Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nocleh mu zajistit nechtěli

BRNO: Poznáte ženu na kamerovém záznamu.

Zle dopadl osmadvacetiletý muž, který přijel v srpnu na pár dní do Brna. Po příjezdu na hlavním nádraží si k němu přisedla neznámá žena a dala se s ním do řeči, po pár minutách se do rozhovoru zapojil i další mladík. Poškozený oběma během rozhovoru sdělil, že v Brně hledá ubytování. Neznámý mladík mu nabídl, že může přespat u něj. Poškozený tak dvojici následoval v domnění, že směřují do nějakého bytu. To se však velmi zmýlil, jejich společná cesta totiž skončila prostoru za hobymarketem v Heršpické ulici. Zde se povedený páreček pokusil svoji důvěřivou oběť obrat o peněženku. Když se muž bránil, došlo i na údery pěstí. Loupež zachytila průmyslová kamera a policisté tak znají podobu obou útočníků. Kriminalistům už se také podařilo dopadnout mladíka. Žena, která se loupeže aktivně účastnila, jim však stále uniká. Pokud tuto ženu poznáváte, zavolejte na linku 158.

por. David Chaloupka, 1. září 2022

