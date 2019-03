Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nízkorychlostní kontrolní vážení

PLZEŇSKÝ KRAJ – Od začátku tohoto roku dopravní policisté v Plzeňském kraji zjistili u jednačtyřiceti nákladních vozidel překročení stanovené hmotnosti.

V průběhu roku se dopravní policisté samostatně, ale i ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu Ministerstva dopravy věnují silničním kontrolám, při kterých se zaměřují na provádění kontrolního vážení, jehož součástí je i kontrola patřičných dokladů, sociálních předpisů, technického stavu a rozměrů vozidel. Přetížená vozidla zatěžují pozemní komunikace a může tak být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dalším nebezpečím pak je pohyb přetíženého vozidla při zabrzdění, jeho změna jízdních vlastností a s tím související posun nevhodně zajištěného nákladu.

Samotné kontrolní vážení vozidel je realizováno na základě zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Provádí se na dálnicích, silnicích a místních komunikacích, a to u vozidel, která spadají do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, C, O, R. Kontrola nákladních vozidel a posléze jejich vážení probíhá tak, že ve chvíli, kdy hlídka dopravní policie při pohybu na komunikacích zjistí zájmové vozidlo, je provedeno jeho odklonění a doprovod na stanoviště ke kontrolnímu vážení. Řidiči jsou povinni hlídku následovat až do vzdálenosti, která nepřekročí 16 km v součtu s cestou zpět na místo, kde byl úkon započat a vážení se podrobit. Řidič je dále povinen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení na kontrolní vážení a předložit stanovené doklady.

Kontrolní vážení může zahrnovat kontrolu:

• Hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy

• Kontrolu poměru hmotnosti vozidel v jízdní soupravě

• Kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol

• Kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel jízdní soupravy

Řidič vozidla se může dopustit přestupku pokud,

a) Neuposlechne výzvy policisty, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu vážení

b) Neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení

c) Řídí vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu

Za přestupek pod bodem a), b) může být uložena pokuta příkazem na místě do 30.000 korun, za přestupek pod bodem c) pak do výše 15.000 korun.

V plzeňském kraji policisté od začátku ledna zkontrolovali celkem 71 vozidel, kdy u jednačtyřiceti zjistili porušení uvedeného zákona. V jednatřiceti případech byla překročena stanovená hmotnost vozidla, u deseti automobilů pak neodpovídal jejich rozměr. Policisté na místě uložili pokuty v příkazním řízení v celkové výši 53.300 korun.

por. Mgr. Markéta Fialová

13. března 2019

