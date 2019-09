Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nezvládnutá jízda

HRADECKO - Za oběť padly sloupy, značky a další věci.

V sobotu 7.9. v 18 hodin na silnici III. třídy v obci Starý Bydžov došlo k havárii osobního vozidla značky Hyundai Elantra. Osmadvacetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy a po projetí pravotočivé zatáčky dostal smyk, vyjel mimo komunikaci na přilehlý travnatý pás, kde narazil do dopravní značky - hlavní pozemní komunikace, do sloupu veřejného osvětlení, na kterém byl umístěn místní rozhlas a tři dopravní značky a jízdu ukončil nárazem do oplocení u rodinného domu. On ani nikdo jiný neutrpěl žádné zranění. Policisté řidiče podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. U auta zadrželi z důvodu závad osvědčení o registraci a na vozidle odhadli škodu na 35 tisíc a ostatních věcech na 40 tisíc korun. Řidiči za přestupek udělili pokutu ve výši 2000 korun.

por. Iva Kormošová

9.9.2019, 13.40

