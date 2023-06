Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nezvládl rychlou jízdu a otočil auto na střechu

ČESKOLIPSKO - Řidiče do nemocnice transportoval vrtulník.

Dnes krátce po poledni projížděl 18letý řidič za volantem osobního vozidla tovární značky Fiat Punto po silnici III. třídy číslo 26833 od České Lípy na Srní, když zhruba dva kilometry před Srním projel příliš rychle zatáčku, dostal se do smyku a ztratil kontrolu nad řízením. Vozidlo následně přejelo do levého jízdního pruhu a skončilo v levém příkopě kolama nahoru. Zdravotnická záchranná služba ho následně letecky transportovala na traumatologické centrum do nemocnice v Ústí nad Labem v podezřením na vnitřní poranění. V autě cestoval sám. Havárie uzavřela provoz na této silnici zhruba na dvě hodiny. havárie u Srní.jpg

30. 6. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

