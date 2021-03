Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nezvládl řízení a ujel

VYŠKOVSKO: Pomůžete v pátrání po pachateli?

Vyškovští dopravní policisté pátrají po viníkovi dopravní nehody. Tu způsobil v Drnovicích poslední únorový den před desátou hodinou večerní. Při jízdě od rozhledny Chocholík v mírné pravotočivé zatáčce nezvládl řízení svého vozu, přejel do protisměru a naboural do zde stojícího Renaultu Clio. Máte-li k této nehodě informace, které by pomohly policistům v šetření, obraťte se prosím se svým svědectvím na linku 158 nebo na tel. 725514773.

mjr. Pavel Šváb, 12.03.2021

