Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nezvládl řízení

KROMĚŘÍŽSKO: Narazil do zaparkovaného vozidla.

Včera v jedenáct hodin v noci vyjížděli dopravní policisté k nehodě, ke které došlo na ulici 1. máje v Kroměříži ve směru na ulici Tovačovského. Pětatřicetiletý muž jel osobním automobilem Audi, nezvládl řízení, na zasněžené silnici dostal smyk a vjel vpravo do parkovacího pruhu. Tam narazil do vozidla Opel, které bylo postrčeno do dalšího automobilu. Řidič se snažil z místa poodjet, ale zastavila jej hlídka místního obvodního oddělení. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku. Přístroj naměřil 1,92 promile. Vozidlo Audi mělo navíc letní pneumatiky. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění. Škoda je 70 tisíc korun. Policisté muži zadrželi řidičský průkaz. Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky mu nyní hrozí až tři roky vězení.

Policisté nehodu i nadále vyšetřují.

15. prosince 2022, nprap. Ing. Barbora Balášová

vytisknout e-mailem