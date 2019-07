Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nezvládl řízení

KROMĚŘÍŽSKO: S náklaďákem sjel do potoka.

V pátek krátce po druhé hodině odpoledne vyjížděli kroměřížští dopravní policisté k nehodě, ke které došlo v katastru obce Rusava. Jednačtyřicetiletý řidič nákladního automobilu Tatra jel od obce Držková směrem na obec Rusava. Muž usedl za volant po předchozím užití alkoholu. A zřejmě právě díky tomu nezvládl řízení. Nejprve najel pravým kolem částečně mimo komunikaci, následně strhl řízení vlevo, přejel do protisměru a poté sjel s tatrou z prudkého srázu do potoka. Z vozidla začal unikat olej a provozní kapaliny, které zachytili přivolaní hasiči. Policisté Obvodního oddělení Bystřice pod Hostýnem provedli u řidiče dechovou zkoušku, přístroj naměřil 2,74 promile alkoholu. Řidič utrpěl při nehodě lehké zranění, se kterým jej záchranáři převezli do zlínské nemocnice. Na vozidle vznikla škoda 150 tisíc korun.

Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až tři roky vězení.

Policisté nehodu i nadále vyšetřují.

29. července 2019, nprap. Ing. Barbora Balášová

