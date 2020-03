Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaný návštěvník v rodinném domě

KLADENSKO – Zloděj odcizením věcí způsobil škodu necelých čtyřiadvaceti tisíc korun.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno Kročehlavy bylo dne 11. března 2020 oznámeno vloupání do rodinného domu v Kladně.

Neznámý pachatel v době od ranních hodin 3. března do odpoledních hodin 11. března 2020 překonal okno do sklepních prostor rodinného domu v Otevřené ulici v Kladně. Pachatel nejprve prohledal sklepní prostory a poté rodinný dům. Následně odtud odcizil sekeru značky Fiskars, karton cigaret, dva řetízky ze žlutého kovu i s přívěsky, samostatný přívěsek ze žlutého kovu, řetízek z bílého kovu, hodinky, láhve s různými druhy alkoholu, pánské sportovní brýle, finanční hotovost a notebook značky Asus. Tímto svým jednáním způsobil celkovou škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku necelých 24 000,-Kč.

Policisté nyní po pachateli pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Policisté přivítají, na kterémkoliv policejním oddělení nebo na bezplatné lince 158 poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se v inkriminovanou dobu vloupal do rodinného domu v Otevřené ulici v Kladně.

Dále policie upozorňuje občany, kdyby jim byly nabízeny za výhodnou cenu některé uváděné odcizené věci z tohoto vloupání, aby taktéž poskytli informace na policejní služebnu.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. března 2020

vytisknout e-mailem