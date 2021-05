Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaný návštěvník v kladenské ordinaci

KLADENSKO – Odcizením financí a poškozením při násilném vstupu vznikla značná škoda.

Na policejní služebnu bylo dne 25. května 2021 v odpoledních hodinách oznámeno vloupání do ordinace v Kladně v ulici Emila Zahrádky.

Neznámý pachatel za užití násilí vnikl do ordinace v době od 17.00 hodin 24. května 2021 do 12.30 hodin následujícího dne. Pachatel se nejprve dosud nezjištěným způsobem dostal do objektu budovy a poté značně poškodil dveře. Z prostoru ordinace odcizil finanční hotovost. Svým jednáním pachatel způsobil společnosti škodu v celkové výši 24 500,-Kč.

Policisté obvodního oddělení Kladno nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a po pachateli pátrají.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se před budovou ordinace v ulici Emila Zahrádky v Kladně. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který vozidlo odcizil, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

26. května 2021

