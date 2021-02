Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaný návštěvník ukradl potraviny

KLADENSKO – Z uzamčené skříně zmizely džusy, vína a sušenky.

Na policejní služebnu dne 15. února 2021 oznámila šestačtyřicetiletá žena vloupání do uzamčené skříně, která byla umístěna na společné chodbě v Kladně v ulici Oty Peška. Neznámý pachatel v době od 10.00 hodin dne 10. února do 19.30 hodin dne 15. února 2021 za užití násilí vnikl do skříně, odkud následně odcizil 24 kusů různých druhů džusů, 312 ks sušenek různých značek, 27 kusů různých ovocných nápojů, 17 kusů lahví s vínem 2 role potravinářské fólie. Tímto svým jednáním způsobil pachatel škodu ve výši necelých 5 000,-Kč.

Policisté obvodního oddělení Kladno nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli pátrají.

Policie vyzývá občany, pokud v inkriminovaném čase zaznamenali pohyb podezřelé osoby na společné chodbě domu v ulici O. Pešky v Kladně, kde byla skříň umístěna, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18. února 2021

