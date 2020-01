Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaný host ve vozidle skončil v poutech

KLADENSKO – Policisté dopadeného muže eskortovali do policejní cely.

V dopoledních hodinách dne 31. prosince 2019 byli vysláni policisté oddělení hlídkové služby do obce Velká Dobrá, kde civilní osoba zadržela pachatele, který se vloupal do vozidla.

Po příjezdu do Lesní ulice v katastru obce Velká Dobrá bylo policejním šetřením zjištěno, že sedmnáctiletý mladík vnikl v Družstevní ulici do osobního vozidla tovární značky Mercedes a poté co se povšiml, že byl spatřen procházející osobou, okamžitě vozidlo opustil a dal se na útěk. Majitel vozidla se svědkyní tohoto podezřelého pachatele následně v Lesní ulici dopadli a přivolali na místo policejní hlídku. Pachatel ve vozidle odcizil nářadí, sluneční brýle, kapesní svítilnu a přívěsek na klíče. Tyto věci s červenou látkovou taškou při útěku na okraji obce zahodil do pole. Policejní hlídky odhozené věci nalezly. Způsobená škoda nebyla dosud vyčíslena. Policejní eskorta poté z místa činu podezřelého převezla do kladenské nemocnice a poté umístila do policejní cely. Mladý muž se v minulosti dopustil ji několikrát trestné činnosti.

Policisté obvodního oddělení Unhošť případ předali kladenským kriminalistům, neboť se jedná o mladistvou osobu, která je za své protiprávní jednání podezřelá z trestného činu krádeže.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

2. ledna 2020

