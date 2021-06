Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaný host ve sklepních kójích

KLADENSKO – Občané, věnujte zvýšenou pozornost pohybu nežádoucích osob v domech.

Na linku 158 dne 7. června 2021 v odpoledních hodinách bylo oznámeno vloupání do sklepní kóje v Kladně, odkud byla odcizena jízdní kola.

Neznámý pachatel dosud nezjištěným způsobem v době od 1. do 7. června 2021 vstoupil do sklepních prostor bytového domu v ulici Na Vyhaslém v Kladně. Následně poškodil jistící mříž a dveře do společné kočárkárny, odkud odcizil jízdní kolo značky GT Avalanche v hodnotě 5 000,-Kč. Dále pachatel překonal ještě mříž a dveře do chodby se sklepními kójemi a zde ze sklepa odcizil jízdní kolo značky Rock Machine v hodnotě 3 000,-Kč a elektro kolo značky Focus Jarifa v hodnotě 74 500,-Kč. Celkem vzniklá škoda byla vyčíslena na částku 82 500,-Kč.

Případ je nyní prošetřován jako podezření z trestného činu krádeže a policisté po pachateli i odcizených kolech pátrají.

Policisté vyzývají občany pokud v inkriminovaném čase zaznamenali v ulici Na Vyhaslém v Kladně podezřelou osobu při manipulaci s jízdními koly, aby své poznatky poskytli na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

Kladenská policie opět upozorňuje občany, aby nebyli lhostejní a pokud poblíž svého bydliště nebo přímo v prostorách domů zjistí neznámou podezřelou osobu, byli vždy všímaví a věnovali pozornost pohybu těchto nežádoucích osob. V mnoha případech se tyto náhodně pohybující osoby v cizích prostorech dopouští trestné činnosti například vykradením sklepních kójí, vloupáním do bytů, odcizením věcí ze společných prostor a nebo jejich poškození. Občané by měli věnovat zvýšenou pozornost nejen svému majetku, ale i majetku ve společném vlastnictví.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

9. června 2021

