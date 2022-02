Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nezvaný host v rekreační chatě

Tábor – Opařany – Pachatel v chatě nějakou dobu pobýval.

Policisté bechyňského obvodního oddělení vyšetřují případ vloupání do rekreační chaty v katastru obce Opařany. Neznámý zloděj se do ní vloupal v době od 22. ledna do 26. ledna letošního. Po násilném překonání okna vnikl do chaty, kterou důkladně prohledal, ale nic neodcizil. Dalším šetřením bylo zjištěno, že chatu patně nějakou dobu využíval k přespání. Poté chatu opustil.

Majiteli svoji návštěvou způsobil škodu za nejméně 1500 korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

2. února 2022

vytisknout e-mailem