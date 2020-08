Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaný host v kůlně

KLADENSKO – Odcizené byly převážně kabely.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno Kročehlavy se dne 29. srpna 2020 dostavila poškozená žena učinit oznámení o krádeži převážně kabeláže z pozemku u rodinného domu.

V době od 21.00 hodiny dne 28. srpna 2020 do 07.00 hodin následujícího dne překonal dosud neznámý pachatel třímetrové oplocení na pozemek k rodinnému domu v Kročehlavské ulici v Kladně. Poté co pachatel vnikl na pozemek se dále za užití násilí vloupal do kůlny, odkud odcizil různé druhy kabeláže. Jednalo se o dva prodlužovací kabely 2 x 25 metrů, jeden prodlužovací kabel buben v délce 50 metrů, měděné kabely v kotoučích celkem 300 metrů, kabely CYKY 140 metrů, samostatnou měď z kabelů, měděný drát a zahradní nůžky. Tímto jednáním způsobil pachatel škodu ve výši 42 500,-Kč.

Případ je prošetřován jako podezření z trestného činu krádeže.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se u rodinného domu v Kročehlavské ulici v Kladně nebo přímo při manipulaci s kabely. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se tohoto trestného činu dopustil sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

31. srpna 2020

