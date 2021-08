Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nezvaný host v domě

J.Hradec – Starožitné hodiny, váhy, kredenc i medomet jsou pryč.

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, který v době od 23. února do 29. srpna překonal oplocení pozemku s rodinným domem v obci Lodhéřov a vnikl na zahradu. Zde nezjištěným způsobem, patrně bez poškození, otevřel okno do pokoje v domě a vnikl do dovnitř. Neznámý pachatel nikým nerušen odcizil nástěnné starožitné hodiny i váhy či starožitný kredenc. Nepohrdl ani starožitným medometem. Spokojen se svým lupem zmizel neznámo kam. Poškozenému způsobil prozatím nevyčíslitelnou škodu.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

31. srpna 2021

