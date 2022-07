Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nezvaný host v domě

Český Krumlov - Spáchal hned tři trestné činy.

Nepříjemné překvapení čekalo na majitele jednoho domu v Českém Krumlově. V pátek 8. července zjistil, že do jeho obydlí vnikl někdy v době od 7. do 8. července nezvaný host. Pachatel se za použití násilí dostal do domu a prohledal ho. Nakonec z jedné komody odcizil náramek. Celková škoda, kterou poškozením a krádeží způsobil, dosáhla výše bezmála 26 000 korun. Na místo vyjeli policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově, kteří nyní po pachateli trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci intenzivně pátrají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

10. července 2022

