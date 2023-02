Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nezvaný host v bytě

Prachatice – Ktiš – Agresor navíc uvnitř napadl druhého muže.

Netoličtí policisté sdělili podezření 21letému muži z Prachaticka z přečinu porušování domovní svobody. Podezřelý mladík vnikl koncem ledna do jednoho bytu v obci Ktiš, a to bez souhlasu jeho uživatele, kterého poté fyzicky napadl. Svým agresivním chováním navíc poškodil výplň interiérových dveří, čímž majiteli způsibl škodu za bezmála 3 000 korun. Další prověřování provádí netoličtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

por. Bc. Martina Joklová

26. února 2023

vytisknout e-mailem