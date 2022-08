Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nezvaný host se zamkl v koupelně

CHOMUTOVSKO - Do penzionu se dostal pootevřeným střešním oknem; Hlídka zloděje vypátrala.

V minulém týdnu přijali policisté oznámení o kuriózním vloupání do penzionu v Chomutově. Obyvatele jednoho z pokojů vyrušil po půlnoci hluk vycházející z koupelny patřící k pokoji a pojal podezření, že do ní někdo vlezl přes střechu otevřeným střešním oknem. Než stačil otevřít dveře do místnosti, neznámý návštěvník je zevnitř zamkl. Poté, co na něj dotyčný zakřičel, koupelnu urychleně opět střešním oknem opustil a dal se na útěk. Svědek za ním však vyběhl ven, dostihl ho a zadržel. Jeden z dalších svědků, kteří mu přišli na pomoc, pak přivolal policisty. Ti 39letého Chomutovana, který tvrdil, že v hotelu chtěl jen přespat, převezli na služebnu a umístili do cely.

Kvůli své nezdařené noční návštěvě penzionu teď dotyčný čelí podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a pokusu krádeže. U soudu mu hrozí až tříleté odnětí svobody.

Jen něco přes půl hodiny se z kradeného zboží mohl radovat 28letý muž z Chomutova. Ten v pátek večer v supermarketu na Chomutovsku odcizil balíček masa a láhev alkoholu v celkové hodnotě přes 600 korun. Z prodejny pak utekl a pracovník ostrahy se ihned obrátil na policii. Policisté na základě získaných informací začali dotyčného hledat po okolí a po pár desítkách minut ho zadržel i s odcizenými věcmi.

Recidivista, který byl za podobné jednání již dříve odsouzen, je podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže. S ohledem na jeho trestní minulost může být u soudu potrestán až tříletým odnětím svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 30. srpna 2022

