Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nezvaný host se vloupal do domu

ZNOJEMSKO: Zloděj vše prohledal a odcizil zlaté šperky.

Na majitele rodinného domu nedaleko Jubilejního parku ve Znojmě čekalo velmi nepříjemné překvapení. Když se v neděli dopoledne vrátili domů, bylo uvnitř vše prohledané a rozházené. Někdo jim od sobotního odpoledne do nedělního rána vypáčil vchodové dveře a vnikl do domu. Prohledal jednotlivé pokoje a odcizil různé náušnice, prsteny a řetízky ze zlata. Poškozením zařízení a odcizením věcí jim způsobil škodu asi za sto šedesát tisíc korun. Případem se nyní intenzívně zabýváme a po pachateli a odcizených věcech pátráme. Podle trestního zákoníku mu za porušování domovní svobody a krádež spáchanou vloupáním hrozí odnětí svobody na jeden rok až pět let.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 23. září 2019

vytisknout e-mailem