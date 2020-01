Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaný host navštívil zahradní domek

BEROUNSKO – Zloděj bude asi sportovec i zahradní kutil.

Neznámý pachatel v době od 19. ledna do 22. ledna 2020 po překonání vrat vnikl na pozemek u zahradního domku v Berouně v ulici Na Ptáku. Za užití násilí se vloupal do zahradní kůlny a odtud odcizil věci v hodnotě 16 250,-Kč. Jednalo se o jízdní pánské horské kolo, drtičku dřeva, vrtačku značky Narex a benzínovou motorovou pilu značky Grizly. Pachatel se následně pokusil vloupat do zahradního domkuy, což se mu ale nepodařilo. Svým protiprávním jednáním způsobil celkem škodu, která byla vyčíslena na částku 16 350,-Kč včetně poškození.

Policisté obvodního oddělení Beroun tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a po pachateli pátrají.

Policie vyzývá občany, pokud zaznamenali poblíž zahradního domku v inkriminovanou dobu pohyb podezřelé osoby, aby své poznatky poskytli na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

23. ledna 2020

