Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaný host navštívil přes sto šatních skříněk

BEROUNSKO – Šatní skříňky poničil, ale odcizil pouze jeden pár bot.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Beroun bylo oznámeno vloupání do šatních skříněk firny v obci Králův Dvůr.

Neznámý pachatel o víkendu v době od 17.20 hodin dne 1. května 2021 do 05.15 hodin nedělního rána vnikl do oploceného areálu firmy v obci Králův Dvůr v ulici Na Louce. Následně nezajištěnými vstupními dveřmi vešel do budovy a schodištěm se dostal do suterénu budovy, kde za užití násilí poškodil čtvery dveře. Následně vnikl do dámských šaten, kde poškodil 16 kusů šatních skříněk. Pachatel se poté pohyboval volně po budově a v prvním patře vnikl do centrálních pánských šaten, kde za užití násilí se vloupal do 83 šatních skříněk a 15 menších skříněk. Svým protiprávním jednáním způsobil pachatel škodu poškozením, která byla předběžně vyčíslena na částku necelých 14 000,-Kč. Dále z jedné z pánských šatních skříněk odcizil pár pracovních kožených bot, černé barvy v hodnotě 1 000,-Kč.

Berounští policisté tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a po pachateli pátrají.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se poblíž budovy v ulici Na Louce v obci Králův Dvůr. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který vnikl do firmy a poškodil skříňky, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

3. května 2021







