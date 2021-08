Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaný host navštívil družstvo

BEROUNSKO – Způsobil škodu půl milionu.

V minulých dnech přijali policisté Obvodního oddělení Hořovice oznámení, že došlo k vloupání do areálu zemědělského družstva v obci Tlustice.

Neznámý pachatel během uplynulého víkendu, tj. v době od 21:00 hodin dne 14. srpna 2021 do 07:00 hodin dne 15. srpna 2021 vnikl na oplocený pozemek, násilně se vloupal do dílny, ze které odcizil dva kufry gola klíčů a navíjecí cívku s kabelem. To mu zřejmě nestačilo a tak ještě vnikl do kabiny zde zaparkovaného traktoru, ze které sebral dva řídící panely (počítače). Při vloupání poškodil střechu a GPS modul vozidla. Zároveň část interiéru stroje a kliku dílny postříkal neznámou látkou. Škoda byla předběžně vyčíslena na 500.000,- Kč.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedeného zemědělského družstvai v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Hořovice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 872 710. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

17. srpna 2021

