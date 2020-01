Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaný host navštívil automyčku

BEROUNSKO – Odcizil drobné mince a způsobil značnou škodu.

Dne 13. ledna 2020 kolem jedné hodiny bylo oznámeno vloupání do vysavače na automyčce v Berouně v Plzeňské ulici. Pachatel v prostoru automyčky vnikl za užití násilí do pokladničky u čtyř autovysavačů. Dále poškodil stojan automatu na nemrznoucí kapalinu do odstřikovačů.

Dosud neznámý pachatel svým jednáním způsobil celkem škodu, která činí 17 670,-Kč, z toho škoda vzniklá odcizením drobných mincí byla ve výši 2 670,-Kč.

Policisté obvodního oddělení Beroun nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestných činů krádeže a poškození cizí věci a po pachateli pátrají.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se vloupal do prostoru automyčky a způsobil zde škodu poškozením, policisté přivítají, na kterémkoliv policejním oddělení nebo na bezplatné lince 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

13. ledna 2020

