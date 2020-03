Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nezvaný host

BLOVICKO - Pachatel odcizil motorovou pilu s příslušenstvím v hodnotě více než patnáct tisíc korun.

V době od 23. února do 8. března letošního roku se na pozemek rekreační chaty v Nových Mitrovicích vloupal dosud neznámý pachatel. Ten nejprve překonal oplocení pozemku a následně se vloupal přes vypáčená garážová vrata do garáže, ze které si s sebou odnesl motorovou pilu, kanystr s benízem a olej, obojí do motorové pily. Majitel celkovou škodu vyčíslil na více než patnáct tisíc korun. Policisté případ kvalifikovali jako přečin krádež a porušování domovní svobody a na případu stále pracují.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

9. března 2020

