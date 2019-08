Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaní návštěvníci ve vozidlech

KLADENSKO – Zloděj z nákladního vozidla odcizil navigaci a nářadí.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno bylo dne 20. srpna 2019 oznámeno vloupání do uzamčeného nákladního vozidla tovární značky Iveco, které bylo zaparkováno ve Smečenské ulici v Kladně.

K vloupání došlo v době od 19. do 20. srpna 2019. Dosud neznámý pachatel vnikl do vozidla, z jehož interiéru následně odcizil navigaci, zelený plastový kufřík se sadou gola klíčů, autolékárničku a sady žárovek. Tímto jednáním způsobil pachatel majiteli vozidla škodu ve výši 10 500,-Kč.

Kladenští policisté dále prošetřují vloupání do vozidla v Kladně, ke kterému v tomto případě došlo v Kordačově ulici, a to od 14. do 15. srpna 2019. Pachatel v osobním vozidle značky VW Vento poškodil přihrádku u spolujezdce a poté odcizil autobaterii. Celkem vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na částku 2 200,-Kč.

Policisté nyní oba dva případy prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a po pachatelích pátrají.

Policie vyzývá občany, kteří se v těchto dnech nacházeli v kladenských ulicích Smečenská a Kordačova a mohli spatřit podezřelé osoby, které se pohybovaly poblíž vozidel, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svými poznatky dopomohli při dopadení pachatelů.

Dodržujte jednoduchá pravidla na ochranu svých věcí a zbytečně neriskujte!

nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle

nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle, ani když od svého vozu odcházíte jen na malou chvíli

nenechávejte zavazadla tak, aby byla kolemjdoucím na očích

zkontrolujte uzavření oken vždy, když se vzdalujete od vozu, byť jen na chvíli

pokud parkujete v místech, kde dochází často ke krádežím vozidel, zajímejte se o bezpečnější systém uzamykání

technický průkaz a jiné doklady noste s sebou, neukládejte ho v palubní přihrádce.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

20. srpna 2019

