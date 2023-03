Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nezvaní hosté v podzemních garážích

Dva muži se pokusili vloupat do vozidla a způsobili tím škodu za bezmála dvacet tisíc korun.

Kriminalisté pátrají po dvou neznámých mužích, kteří se za bílého dne pokusili vloupat do vozidla v podzemních garážích. Sedmého února, kolem druhé hodiny odpolední, vstoupili do garáží v ulici V Přístavu v Praze 7, kde posléze prozkoumali zaparkovaná vozidla v obou patrech. Jedno ze zaparkovaných vozidel je zaujalo natolik, že se do něj pokusili vloupat vypáčením zámku. Během toho však byli vyrušeni majitelem vozidla a z místa odešli neznámo kam. Poškozenému tím způsobili škodu za bezmála dvacet tisíc korun.

Kriminalisté zajistili kamerové záznamy, na kterých jsou oba muži velmi dobře zachyceni. Pokud kohokoliv z této dvojice poznáváte, nebo máte jakékoliv informace o jejich pohybu, kontaktujte prosím linku 158.

Pachatelům hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin krádež ve stádiu pokusu, až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Richard Hrdina - 3. března 2023

