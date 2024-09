Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

„Nezvaného zákazníka“ na čerpací stanici zadrželi policisté při činu

Nový Jičín - spuštěný alarm, rychlá reakce policistů ...

Před půlrokem opustil brány věznice, nyní mu hrozí, že se tam opět vrátí. Díky rychlé reakci policistů ze speciální pořádkové jednotky byl dopaden přímo při činu. V poutech tak putoval na policejní služebnu.

Když policisté ze speciální pořádkové jednotky v minulých dnech v nočních hodinách vykonávali hlídkovou činnost a projížděli kolem jedné z čerpacích stanic v Novém Jičíně, zaslechli z ní akustický alarm. Proto se rozhodli objekt zkontrolovat. Už při příjezdu bylo zřejmé, že něco není v pořádku. Vstupní dveře byly pootevřené a na prodejně zaregistrovali pohyb osoby. Když se strážci zákona přiblížili, uviděli muže, který stál u lednice a probíral regály se zbožím. Dotyčného vyzvali, aby vyšel ven z prodejny, což muž učinil. V okamžiku tak skončil s pouty na rukou. Provedená dechová zkouška na přítomnost alkoholu u něj vykázala téměř 1,5 promile, pozitivně vyšel také test na jiné návykové látky.

Jak se následně ukázalo, 36letý zadržený měl násilím vniknout do prodejny čerpací stanice a pokusit se odcizit několik balení sýrů. Poškozením vstupních dveří měl způsobit škodu dvanáct tisíc korun.

Muž poté skončil na služebně novojičínských policistů, pro které byl již známou „firmou“. Spadeno na něj měli také kriminalisté pro další skutky. V polovině června měl v jednom z obchodů v Novém Jičíně pronést přes pokladní zónu bez zaplacení několik balení pracích prášků v hodnotě téměř 1.500 korun. Ty měl vzápětí prodat v místním baru za šest stovek, aniž by kupujícímu sdělil, že pochází z trestné činnosti. V srpnu se pak měl jít omluvit svému známému zřejmě za předchozí konflikt, a to s bonboniérou. Jenže při cestě si měl všimnout křovinořezu na zaparkovaném přívěsném vozíku. Myšlenka, že by to byl vhodnější dárek než bonbóny, ho zřejmě vedla k tomu, že měl tento následně odcizit. Během chvilky tak měl křovinořez „nového majitele“.

Kriminalisté muže obvinili hned z několika trestných činů, a to krádeže, poškození cizí věci a legalizace výnosů z trestné činnosti. U výslechu obviněný spolupracoval a ke skutkům se doznal. Nyní mu v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Pro zajištění prodejen a provozoven doporučujeme využívat dostupné technické zabezpečovací prvky. Kamerový systém či alarm může být nápomocný k rychlému dopadení pachatele.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

19. září 2024

