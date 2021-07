Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvané návštěvy v rozestavěném domě

KLADENSKO – Pomozte při dopadení pachatele.

Policisté obvodního oddělení Stochov pátrají po pachatelích, kteří se vloupali ve dvou případech do rozestavěného domu v obci Žilina na Kladensku.

Na policejní služebnu dne 18. července 2021 bylo oznámeno poškozeným mužem vloupání do prostoru stavby domu, odkud bylo odcizeno nebo poškozeno větší množství materiálu a nářadí.

Dosud neznámý pachatel v době od 14.00 hodin dne 5. července do 14.00 hodin dne 18. července 2021 násilně vnikl do rozestavěného dobu v obci Žilina, kde poškodil splachovače k záchodům a mosazné kování vstupních dveří. Z objektu poté odcizil tři velkoplošné radiátory značky Korado, měděné trubky v délce 60 metrů, jednu vodovodní baterii ke dřezu, jednu vodovodní baterii vanovou, řezačku na dlažbu, nerezová madla a dva měděné okapové svody. Dále poškodil několika vrypy dveře k objektu na tomto pozemku. Celkem vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na částku 203 000,-Kč.

Do tohoto objektu se již dne 5. července 2021 v časovém rozmezí od 01.00 do 07.30 hodin vloupal neznámý pachatel, který poškodil prosklené vstupní dveře do objektu, čímž způsobil škodu 1 000,-Kč. Touto cestou vnikl do rozestavěného domu v obci Žilina, kde v suterénu poškodil přívodní elektrický kabel tím, že odstranil vnější izolaci kabelu o délce jeden metr a dále poškodil lanovaný hliníkový vodič a zemní plný hliníkový drát. Poškozen byl i elektrický kabel CYKY a odstraněna část lanovaného měděného kabelu o délce tři metry. Způsobená škoda celkem činí necelé 4 000,-Kč.

Stochovští policisté oba dva případy prošetřují jako podezření z trestných činů krádež a poškození cizí věci.

Policie vyzývá občany, pokud v inkriminovaných časech spatřili poblíž rozestavěného domu v obci Žilina pohyb podezřelé osoby nebo podezřelého vozidla, aby své poznatky poskytli na nejbližší policejní služebnu nebo na telefonní číslo 974 873 880 a nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

28. července 2021

