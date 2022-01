Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nezvané hosty ve sklepě zamkla nájemnice

MOSTECKO - Měli tam pobývat i krást.

Ve zkráceném přípravném řízení řeší mostečtí policisté případ vloupání, k němuž došlo na přelomu roku. Tři mladíci, dva z nich ve věku 18 a jeden ve věku 20ti let, se koncem roku měli společně vloupat do sklepních prostor bytového domu v ulici tř. Budovatelů v Mostě. Dostat se tam měli za použití klíčů, které jeden z mladíků předtím odcizil své příbuzné. Na tomto místě pak pár dní měli přespávat na gauči, který tam našli a mezitím se postupně vloupat do několika sklepních kójí a odcizit z nich různé věci. Většinou se jednalo o věci nízké hodnoty nebo téměř bez hodnoty, například staré kufry s obnošeným oblečením nebo letáky. Jejich pozornosti však neuniklo ani skleněné terárium a nepohrdli ani starou dětskou tříkolkou a koloběžkou.

Některé věci si ani nestačili odnést, na Nový rok ráno totiž jedna z nájemnic zaslechla ze sklepa hluk. Šla se tedy dolů podívat a ve sklepních prostorách nezvané „hosty“ objevila. Zamkla je tam a přivolala policii. Přivolaní policisté dotyčné zadrželi a po provedeném šetření a zjištění krádeží ze sklepů jim sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Za jejich spáchání jim soud může v krajním případě uložit až tříleté tresty odnětí svobody. Pro jednoho z nich by odsouzení nebyla žádná novinka, 18letý mladík byl totiž v loňském roce za krádež odsouzen k podmíněnému trestu.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Most 5. ledna 2022

