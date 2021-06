Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaná návštěva ve sklepní kóji

BEROUNSKO – Zloděj se zmocnil jízdního kola.

Dosud neznámý pachatel v době od 12. června do 16. června 2021 vnikl do domu vchodovými dveřmi do společných prostor chodby, kde za užití násilí poškodil kovovou mříž, vedoucí do sklepní kóje v ulici Kozinova v Berouně. Ze sklepa poté pachatel odcizil jízdní kolo značky SCOTT STRIKE. Tímto svým protiprávním jednáním způsobil majiteli škodu ve výši 10 800,-Kč, z toho škoda vzniklá poškozením činí 800,-Kč.

Policisté případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli i odcizeném jízdním kole pátrají.

Policie vyzývá občany, kteří se v tomto čase pohybovali v ulici Kozinova v Berouně a mohli zaznamenat pohyb podezřelé osoby v domě ve společných prostorách, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

Berounská policie opět upozorňuje občany, aby nebyli lhostejní a pokud poblíž svého bydliště nebo přímo v prostorách domů zjistí neznámou podezřelou osobu, byli vždy všímaví a věnovali pozornost pohybu těchto nežádoucích osob. V mnoha případech se tyto náhodně pohybující osoby v cizích prostorech dopouští trestné činnosti například vykradením sklepních kójí, vloupáním do bytů, odcizením věcí ze společných prostor a nebo jejich poškození. Občané by měli věnovat zvýšenou pozornost nejen svému majetku, ale i majetku ve společném vlastnictví.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18. června 2021

