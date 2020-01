Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaná návštěva v rozestavěném domě

BEROUNSKO – Zloděj se zaměřil na nářadí.

Neznámý pachatel se v době mezi od 17.00 hodin dne 3. ledna 2020 do 17.00 hodin následujícího dne vloupal v Malostranské ulici do rozestavěné novostavby rodinného domu v obci Hostomice na Berounsku. Pachatel následně vnikl do dílny odkud odcizil aku vrtačku, stativ a laser značky Bosch a poté z domu odcizil nářadí. Tímto protiprávním jednáním způsobil majiteli škodu, která byla vyčíslena na částku 37 900,-Kč.

Policisté obvodního oddělení Hořovice nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli pátrají.

Policie vyzývá občany, pokud v tomto čase v Malostranské ulici v obci Hostomice zahlédli podezřelou osobu nebo vozidlo, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

7. ledna 2020

