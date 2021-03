Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaná návštěva v prostoru kočárkárny

BEROUNSKO – Pachatel odcizil horské kolo a poničil troje dveře.

Berounští policisté nyní prošetřují případ vloupání do prostoru kočárkárny v bytovém domě v Berouně.

Neznámý pachatel za užití násilí se v době od 21.45 hodin dne 23. března 2021 do 06.15 hodin následujícího dne vloupal do kočárkárny bytového domu v Dulsově ulici v Berouně. Nejprve značně poškodil vchodové dveře do domu a poté ve společných prostorách chodby znehodnotil zámek ve dveřích kočárkárny. Po prohledání odtud odcizil pánské horské kolo značky Cube v černozelené barvě v hodnotě 40 000,-Kč. Dále se pokusil vypáčit další dveře, což se mu nepodařilo. Tímto svým protiprávním jednáním způsobil pachatel Společenství vlastníků jednotek Beroun celkovou škodu ve výši 75 000,-Kč, z toho škoda vzniklá poškozením činí 35 000,-Kč. Tohoto skutku se pachatel dopustil v čase vyhlášeného nouzového stavu.

Policisté obvodního oddělení Beroun po pachateli pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže.

K dalšímu trestnému činu vloupáním do kočárkárny došlo i ve středu 24. března 2021 mezi půlnoci a 09.00 hodinou v jednom berounském domě v Tovární ulici. V tomto případě neznámý pachatel při násilném vstupu poškodil dveře do prostoru kočárkárny a způsobil škodu v hodnotě 10 000,-Kč. Po prohledání vnitřních prostor nic neodcizil.

Policie opět upozorňuje občany, aby nebyli lhostejní a pokud poblíž svého bydliště nebo přímo v prostorách domů zjistí neznámou podezřelou osobu, byli vždy všímaví a věnovali pozornost pohybu těchto nežádoucích osob. V mnoha případech se tyto náhodně pohybující osoby v cizích prostorech dopouští trestné činnosti například vykradením sklepních kójí, vloupáním do bytů, odcizením věcí ze společných prostor a nebo jejich poškození. Občané by měli věnovat zvýšenou pozornost nejen svému majetku, ale i majetku ve společném vlastnictví.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků těchto událostí, kteří v inkriminovaném čase od večerních hodin dne 23. března do ranních hodin dne 24. března 2021 v Dulsově ulici nebo v Tovární ulici od půlnoci do 09.00 hodin dne 24. března 2021 mohli zaznamenat pohyb podezřelé osoby v těchto berounských ulicích nebo při manipulaci s odcizeným horským kolem. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatelů, kteří násilně vstoupili do prostor kočárkáren, sdělte na kterémkoliv policejním oddělení nebo na bezplatné lince 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

26. března 2021

vytisknout e-mailem