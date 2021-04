Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaná návštěva v kolárně

BEROUNSKO – Poničil dveře a odcizil jízdní kolo.

Policisté obvodního oddělení Beroun od 5. dubna 2021 prošetřují případ vloupání do kolárny.

Neznámý pachatel v době od 17.00 hodin dne 1. dubna do 17.30 hodin dne 5. duna 2021 překonal vchodové dveře do společných prostor domu v Berouně v ulici V Zahrádkách. Následně za užití násilí poškodil dveře, vedoucí do kolárny a kočárkárny. Po vniknutí do těchto prostor zde odcizil pánské jízdní kolo značky Specialized Epic v hodnotě 20 000,-Kč. Pachatel se skutku dopustil v čase vyhlášeného nouzového stavu.

Policisté po pachateli i odcizeném jízdním kole pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se v prostoru domu v ulici V Zahrádkách v Berouně. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který vnikl do místnosti kolárny – kočárkárny v Berouně a odcizil jízdní kolo, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

Rady, jak předejít krádežím ze společných prostor domu:

sklepní kóje, suterénní prostory i balkony mějte řádně zabezpečeny vhodnými dveřmi (nejlépe plné, venkovní, z pevných materiálů) s pevnými zabezpečovacími klikami a kvalitními bezpečnostními zamykacími systémy

přístupovou cestu k těmto prostorám vždy zamykejte

máte-li ve skladovacích prostorech okna, je třeba je opatřit mechanickými zábranami, jako jsou mříže, nebo uzamykatelné okenice

domluvte se se všemi obyvateli domu na řádném uzamykání všech vstupních dveří do domu a nevpouštějte do objektu cizí osoby.





